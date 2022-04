A Ramstein il vertice straordinario per l’Ucraina. La svolta di Berlino: «Sì all’invio di carri armati, addestreremo i soldati di Kiev»

Si è aperto nella mattina di oggi, 26 aprile, il vertice straordinario per l’Ucraina nella base statunitense di Ramstein, in Germania. Su invito degli Stati Uniti si incontrano i ministri della Difesa di 40 Paesi, tra cui l’ucraino Oleksiy Reznikov. «L’urgenza della situazione è nota a tutti. E noi possiamo fare di più», ha detto in apertura di summit il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin. «Oggi siamo qui riuniti per aiutare l’Ucraina a vincere la battaglia contro la Russia. La battaglia di Kiev entrerà nei libri di storia. Ma ora la situazione sul campo è cambiata, con l’offensiva nel sud e nel Donbass, e dobbiamo capire di cosa ha bisogno l’Ucraina per combattere». Sul tavolo del vertice odierno anche la decisione della Germania di inviare carri armati Gepard per la difesa anti-aerea. Si tratta di una svolta nella politica tedesca finora all’insegna della prudenza. Nel corso del vertice di Ramstein la ministra della Difesa, Christine Lambrecht, ha detto: «Lavoriamo insieme ai nostri amici americani nell’addestramento di truppe ucraine ai sistemi di artiglieria su suolo tedesco. Sappiamo tutti che in questo conflitto l’artiglieria è un fattore essenziale».

