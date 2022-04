Francia, lancio di pomodori su Macron alla sua prima uscita dopo la rielezione – Il video

Poteva andare meglio la prima uscita pubblica di Emmanuel Macron dopo la sua rielezione all’Eliseo. Il presidente francese ha scelto di andare al mercato di Cergy, comune della Val-d’Oise situato 30 km a nordovest di Parigi, dove è stato vittima di un lancio di pomodori. A darne notizia, con tanto di video, è Bfmtv. Macron non è stato colpito, anche grazie alla prontezza dei suoi servizi di sicurezza, che l’hanno riparato sotto un ombrello. Al momento l’autore del lancio non è stato arrestato. Il neo-rieletto presidente si era recato oggi nella cittadina per incontrare i residenti, i commercianti e gli imprenditori del luogo, alla luce dell’eccezionale risultato ottenuto nel comune, dove il 76% degli elettori lo ha preferito a Marine Le Pen nel ballottaggio. L’Eliseo non aveva annunciato la visita fino a stamattina.

