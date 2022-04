Incidente sul lavoro alla Farnesina: un operaio muore cadendo nel vano ascensore

La tragedia delle morti sul lavoro arriva anche nei palazzi della politica. Questa mattina un operaio è morto in seguito alla caduta nel vano di un ascensore in manutenzione, all’interno del palazzo della Farnesina, sede del ministero degli Esteri a Roma. I vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia Trionfale sono intervenuti immediatamente ma le operazioni di recupero del corpo stanno richiedendo tempo, così come la messa in sicurezza dell’area. Proprio oggi, 28 aprile, si celebra la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro. L’Inail ha reso noto sempre oggi che nel primo trimestre del 2022 gli incidenti con esito mortale sono stati 189.

