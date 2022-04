Mosca presenta in tv il nuovo missile Sarmat, capace di colpire le capitali europee in 200 secondi. L’esperta di media russi: «È propaganda»

La televisione di stato russa Rossija 1 ha diffuso oggi una nuova mappa che mostrerebbe le traiettorie, le distanze e i tempi di percorrenza che il nuovo missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat sarebbe in grado di raggiungere per colpire alcune delle principali capitali europee: 106 secondi per Berlino, 200 per Parigi e 202 per Londra. Mosca ha annunciato di aver completato con successo i test dell’arma balistica, sostenendo che il missile Sarmat, equipaggiabile con ordigni nucleari, dovrebbe essere disponibile già a partire da quest’anno. Il condizionale è d’obbligo dato che, come spiegato dall’esperta di comunicazione e propaganda russa Julia Davis, quanto apparso sui teleschermi della tv russa sarebbe «propaganda». E dunque, in quanto tale, è difficile stabilire quanto vi sia di vero. Davis, su Twitter, ha spiegato che «la Russia continua a minacciare attacchi nucleari contro i Paesi Occidentali, provando disperatamente a convincerli a non aiutare l’Ucraina».

