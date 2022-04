Brescia, l’assistente scolastica arrestata per maltrattamenti nei confronti di una bimba disabile – Il video

Maltrattamenti come schiaffi, strattonamenti, tirate per i capelli e pizzicotti. Sono quelli che ha registrato una telecamera nascosta dei carabinieri in un asilo di Brescia nei confronti di una bambina disabile. E che hanno consentito l’arresto in flagranza di un’assistente scolastica dopo la denuncia dei genitori. Gli accertamenti avviati dai militari dell’Arma con l’installazione di telecamere nascoste in aula hanno documentato le ripetute violenze fisiche. I carabinieri sono intervenuti immediatamente nella scuola, arrestando la donna che è stata portata in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

