X Factor, Ambra Angiolini all’esordio come giudice: la conferma dopo il ritorno di Fedez

Tra ritorni a sorpresa e novità, riprendono i preparativi per la nuova stagione del talent show

Ci sarà anche Ambra Angiolini tra i nuovi giudici della prossima edizione di X Factor, all’esordio nella giuria del programma. L’attrice e conduttrice da cinque anni guida il Concertone del Primo maggio di Roma e può vantare una carriera ormai trentennale nel mondo dello spettacolo. Il suo è il secondo nome finora confermato, dopo il ritorno di Fedez, che dopo la recente operazione per un tumore al pancreas, nei giorni scorsi ha anticipato il suo «ritorno a casa», annunciando che tornerà a sedersi tra i quattro giudici dell’edizione 2022 del talent show di Sky. Per Fedez sarà il sesto anno, dopo aver preso parte a cinque edizioni tra il 2014 e il 2018. Il programma è atteso per il prossimo settembre, ma già a giugno partiranno le Audition, alle quale finalmente potrà tornare con più libertà il pubblico dal vivo.

