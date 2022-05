Roma, turista cade e danneggia una tela del 1610 di Guido Reni in mostra alla Galleria Borghese

Incidente “tagliente” a Galleria Borghese a Roma durante la mostra Il sacro e la natura, dedicata al pittore bolognese Guido Reni. Nel pomeriggio di ieri, 4 maggio, una turista è caduta dinanzi all’opera San Francesco riceve le stimmate. Nel perdere l’equilibrio, la donna ha accidentalmente danneggiato la tela causando un taglio di circa 4 centimetri. Non è ancora ben chiaro il motivo della caduta della turista. C’è chi sostiene che la signora abbia avuto un mancamento e, nel tentativo di non capitombolare a terra, abbia tentato di aggrapparsi alle transenne che separano i visitatori dalle opere in mostra, salvo non riuscire a non urtare il quadro. Altri ancora sostengono che il danno all’opera sia stato dovuto a un “passo falso” della turista, che sarebbe inciampata proprio sull’allestimento della mostra e, rischiando di cadere, ha urtato involontariamente l’opera danneggiandola.

Secondo quanto riferito da altri visitatori, però, la signora non sarebbe la prima persona a inciampare sui divisori posti ad altezza polpaccio tra le opere e visitatori. Già nel giorno dell’inaugurazione della mostra un giornalista è caduto dopo essere inciampato tra le “transenne”, fortunatamente senza danneggiare le opere esposte. Nella serata di ieri, il museo capitolino ha confermato l’accaduto in una nota: «Oggi (ieri, ndr) una visitatrice, probabilmente colpita da un malore, si è accasciata improvvisamente e nella caduta ha urtato la tela San Francesco riceve le stimmate di Guido Reni, provocando una lieve lacerazione superficiale. Il personale di custodia, presente con tre unità nella sala, pur soccorrendo immediatamente la signora non ha fatto in tempo, data l’imprevedibilità della situazione, a evitare la caduta. L’area è stata transennata tempestivamente. Domani (oggi, ndr) il funzionario responsabile del Comune di Roma, proprietario dell’opera, valuterà le modalità di intervento per il ripristino della fessura».

Secondo quanto riferito dalla dottoressa Francesca Cappelletti, direttrice di Galleria Borghese, i danni subìti dall’opera, fortunatamente, non sono di gravissima entità: «Dopo l’incidente abbiamo subito chiamato i nostri tecnici esperti, il conservatore e restauratore e sono stati riscontrati appena quattro centimetri di lesione sul bordo della tela a ridosso della cornice nella porzione bassa del quadro. Il colpo della signora è stato improvviso, ma non drammatico e il danno appare molto lieve».

