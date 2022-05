La Russia: un corridoio di tre giorni per Azovstal. Kiev: «L’acciaieria è diventata il cuore della guerra»

Secondo Kiev l’acciaieria è la «priorità numero uno» per la leadership politica e militare ucraina, ma anche per impedire l’accesso strategico della Russia al Mar d’Azov

Tre giorni di tregua per permettere l’apertura di un corridoio umanitario per l’evacuazione dei civili che hanno trovato rifugio nell’acciaieria Azovstal di Mariupol’. È quanto annunciato dalle forze armate di Mosca, e riportato dall’agenzia russa Tass. Le truppe della Federazione russa hanno infatti detto che «in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca del 5, 6 e 7 maggio apriranno un corridoio umanitario dal territorio dell’impianto di Azovstal per l’evacuazione dei civili (personale di lavoro, donne e bambini)». In questo lasso di tempo, assicurano da Mosca, le truppe russe cesseranno le attività militari e ritireranno le loro unità a distanza di sicurezza.

Nelle scorse ore, il presidente ucraino Zelensky ha assicurato «che il governo di Kiev è in fase di negoziazione con Mosca e spera di continuare a salvare persone dall’Azovstal, da Mariupol’, dove ci sono ancora civili, donne, bambini e abbiamo bisogno di un cessate il fuoco continuo per salvarli». Tuttavia, già in precedenza Mosca aveva assicurato il cessate il fuoco intorno all’acciaieria, mentre da Kiev riferivano di continui nuovi attacchi contro l’Azovstal, tant’è che secondo una nota dell’Institute for the Study of War (Isw), alcune truppe dell’esercito di Mosca sarebbero riuscite a entrare nell’acciaieria, malgrado la resistenza delle forze ucraine.

Il ruolo cruciale

Ma perché l’impianto di Azovstal è diventato così cruciale nel conflitto, a tal punto da divenire la «priorità numero uno» per la leadership politica e militare dell’Ucraina, così come riferito alla Bbc da Yuriy Sak, consigliere del ministro della Difesa dell’Ucraina? L’acciaieria in sé, così come la città di Mariupol’, rappresenta l’ultimo baluardo della resistenza ucraina nella città portuale, dove le truppe ucraine si trovano a operare in condizioni «estremamente difficili», secondo quanto riferito da Sak.

L’importanza della città di Mariupol’

Perdere il controllo di Mariupol’ offrirebbe ai russi un ponte di terra da Mosca fino alla Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014. La conquista di Mariupol’, inoltre, è da sempre stata strategica l’accesso al Mare d’Azov, parte del Mar Nero, nonché snodo strategico essenziale per l’economia ucraina, essendo uno dei principali hub per l’esportazione di materie prime e merci, tra cui acciaio, carbone e mais. Oltre agli aspetti economici e territoriali, la conquista da parte dei russi della città di Mariupol’ avrebbe anche un impatto “psicologico”, dando maggiore slancio e motivazione alle truppe russe per il controllo della regione del Donbas nell’Ucraina orientale e in particolare nelle aree separatiste filo-russe del Lugansk e del Donetsk.

Leggi anche: