Coronavirus, 125 morti e 43.947 contagi: calano i ricoveri, tasso di positività al 14,5%

Sono 31 le persone positive al virus che nelle ultime 24 ore hanno fatto ingresso nei reparti di terapia intensiva. 9.164 i ricoverati in area medica (ieri 9.384)

Il bollettino del 6 maggio 2022

Sono 125 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 138). Il dato registrato dal bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e del Ministero della Salute si mostra dunque in calo. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva a quota 164.304. Per quanto riguarda i contagi la curva scende: nelle ultime 24 ore sono 43.947 le persone risultate positive al virus, contro i 48.255 casi del precedente monitoraggio.

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione ospedaliera, oggi 6 maggio, si registrano 31 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 32), per un totale di ricoverati nei reparti di area critica che sale a quota 363 contro i 369 del precedente bollettino. Il numero complessivo di ospedalizzazioni dei reparti ordinari è pari a 9.164, il dato appare in calo rispetto ai 9.384 pazienti registrati ieri.

Tamponi e tasso di positività

I dati sui nuovi positivi arrivano a fronte di 302.406 nuovi tamponi effettuati. Nella giornata di ieri i test eseguiti erano stati 327.178. Il tasso di positività si attesta al 14,5% (ieri al 14,7%)

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: