Russia, fonti di Mosca: «Alla parata del 9 maggio anche l’aereo di Putin per la guerra nucleare»

Secondo Reuters, il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per la vittoria sul nazismo, il presidente russo Vladimir Putin invierà un messaggio da «giorno del giudizio» all’Occidente. Alla parata sulla Piazza Rossa i caccia supersonici e i bombardieri strategici Tu-160 faranno un sorvolo sulla Cattedrale di San Basilio. Per la prima volta dal 2010 verrà schierato anche l’aereo II-80 Doomsday che trasporterebbe i vertici russi in caso di guerra nucleare, diventando il centro di comando di Putin. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo. Il presidente russo parlerà davanti a truppe, carri armati, razzi e missili balistici intercontinentali. Il 9 maggio è stato inizialmente indicato come il giorno in cui la Russia avrebbe posto fine al conflitto in Ucraina. Negli ultimi giorni, fonti di intelligence occidentali hanno citato questa data come quella in cui Putin potrebbe annunciare una guerra totale contro l’Ucraina.

Foto in copertina di repertorio: EPA/VLADIMIR ASTAPKOVICH

Leggi anche: