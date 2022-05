Kiev: «Evacuati 50 civili dall’acciaieria di Azovstal, ci sono anche bambini» Zelensky: «Oggi salveremo anche militari»

Seppure tra molte difficoltà, continua l’evacuazione dei civili dall’acciaieria di Mariupol. Kiev annuncia che cinquanta persone, tra donne, bambini e anziani, in queste ore sono stati evacuati dalla Azovstal ma non è stato possibile trarre in salvo anche i residenti di Mariupol sulla via del ritorno, vicino a Port City, visto che i russi avrebbero «violato il cessate il fuoco». A dirlo è stata la vice prima ministra ucraina Iryna Vereschuk, come riporta Interfax Ukraine. La notizia dell’evacuazione dei civili dalla Azovstal era stata diffusa anche dalla autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR): « Il numero di civili evacuati dal territorio dell’impianto metallurgico ha raggiunto 176 persone», hanno aggiunto dal quartier generale militare.

L’evacuazione da Mariupol continuerà anche domani, 8 maggio. «Mi scuso sinceramente con la gente di Mariupol che ha aspettato invano gli autobus di evacuazione oggi. Domani dovremmo essere in grado di farlo. Ci riuniamo vicino a Port City alle 5 del pomeriggio», ha concluso Vereschuk.«Auspichiamo che presto possano essere in grado di arrivare in una zona sicura dopo due mesi, sottoterra, di bombardamenti», ha affermato. «Stiamo lavorando a opzioni diplomatiche per salvare i nostri militari che rimangono nell’Azovastal», ha quindi aggiunto Zelensky, citando il «coinvolgimento di influenti mediatori». Ha anticipato che oggi dovrebbe proseguire l’evacuazione dei civili ma anche dei militari da Azovstal.

Foto in copertina di repertorio

