Napoli, scippano il cellulare a una turista mentre è su Twitch: il furto in diretta – Il video

Una turista è stata scippata a Napoli mentre girava un video in diretta sul social Twitch. La denuncia arriva anche da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che ha postato il video di Nanotv sulla sua pagina Facebook. Nel video si sente il rumore di un motorino che si avvicina, i malviventi le rubano il cellulare e scappano. Borrelli nel post ha aggiunto che sono necessari più presidi e vigilanze in centro. «Napoli è meta di un ritrovato flusso turistico nazionale e internazionale e – ha aggiunto il consigliere – non possiamo consentire che quella che è la reale vocazione della città venga messa in pericolo dai soliti delinquenti e vigliacchi». Infine, ha concluso dicendo: «Non lasciamo che si torni a dire che Napoli è una città da cui stare lontani, mettiamo i delinquenti in fuga non i turisti».

