Ucraina, Bono e The Edge improvvisano un concerto nella metropolitana di Kiev – Il video

Bono e The Edge, frontman e chitarrista della band irlandese U2, hanno dato vita a un piccolo concerto improvvisato nella metropolitana di Kiev. Tra i pezzi suonati anche Sunday Bloody Sunday, Desire e With or Without you. L’esibizione è iniziata proprio mentre le il rumore delle sirene d’allarme antiaereo echeggiava nella capitale ucraina. Tra una canzone e l’altra Bono ha dichiarato: «Non c’è altro posto nel mondo dove vorremmo essere ora all’infuori della grande città di Kiev. La gente in Ucraina non sta combattendo solo per la vostra libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà». Ad un certo punto, il frontman ha invitato un soldato ucraino a unirsi a lui e The Edge nel concerto.

Leggi anche: