Concertone, Rancore cita il poeta Trilussa contro Vladimir Putin: «Sovrano macellaro» – Il video

Dopo l’apertura del Concertone in piazza San Giovanni a Roma sulle note di Imagine e Shum della band ucraina Go_A, al fianco di Ambra Angiolini è intervenuto sul palco il rapper romano Rancore. «Io forse sono qui proprio per esorcizzare il rancore – ha spiegato il 31enne del Tufello -. Ecco perché chiedo a voi in pizza di fare più casino, è bellissimo come la musica possa unire mondi diversi». E Rancore, portando sul palco un passaggio di Ninna Nanna della guerra del poeta romano Trilussa, scritta nell’ottobre del 1914 all’inizio della Prima Guerra Mondiale, ha voluto riportare alla memoria i mostri che scatenano e muovono guerre per interessi economici, in cui i potenti decidono le sorti delle persone innocenti che finiranno col pagare il conto più alto di qualsiasi conflitto. Tra queste guerre, oggi, anche quella provocata da Vladimir Putin in Ucraina.

Il testo

Ninna nanna, pija sonno

ché se dormi nun vedrai

tante infamie e tanti guai

che succedeno ner monno

fra le spade e li fucili

de li popoli civili



Ninna nanna, tu nun senti

li sospiri e li lamenti

de la gente che se scanna

per un matto che commanna

che se scanna e che s’ammazza

a vantaggio de la razza

o a vantaggio d’una fede

per un Dio che nun se vede,

ma che serve da riparo

ar Sovrano macellaro.



Ché quer covo d’assassini

che c’insanguina la terra

sa benone che la guerra

è un gran giro de quatrini

che prepara le risorse

pe li ladri de le Borse



Fa la ninna, cocco bello,

finché dura sto macello.



Video e immagini: RaiPlay / Primo Maggio Roma

