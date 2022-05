Draghi da Biden: «Putin ci voleva divisi, ha fallito. In Italia le persone vogliono la fine di questa macelleria» – Il video

«La guerra in Ucraina porterà dei cambiamenti massicci in Europa. Putin pensava di dividerci, ma ha fallito. In Italia e in Europa le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le persone pensano a quel che possiamo fare per portare la pace: dobbiamo utilizzare ogni canale per un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili», in Ucraina. Sono le parole del premier Mario Draghi durante il bilaterale con il presidente statunitense Joe Biden a Washington. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: «Siamo uniti nel condannare l’invasione dell’Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky». Il presidente Biden, a sua volta, ha voluto sottolineare il «fondamentale» ruolo svolto dall’Italia in risposta alla guerra scatenata dalla Russia, elogiando il presidente Draghi come persona e leader che ha saputo riunire l’Europa e la Nato: «Era difficile credere che andassero di pari passo, era più probabile che si dividessero ma tu sei riuscito a farle andare all’unisono». Il presidente statunitense ha poi rimarcato che «un’Unione europea più forte è nell’interesse degli Stati Uniti». Poco prima dell’arrivo del premier italiano alla Casa Bianca, il presidente Biden ha twittato: «Non vedo l’ora di riaffermare l’amicizia e la forte collaborazione tra le nostre due nazioni e di discutere del nostro continuo sostegno all’Ucraina».

Il colloquio Draghi – Biden

Il colloquio privato tra i due leader, durato un’ora e mezza, è stato incentrato sul sostegno militare a Kiev, con il presidente statunitense che ha rinnovato la richiesta d’impegno da parte dell’Italia e dell’Europa nella difesa dell’Ucraina. Altro tema che oggetto di discussione è stato quello relativo alla crisi alimentare scaturita a causa della guerra nel cuore dell’Europa. Durante l’incontro, inoltre, sono stati toccati altri temi, come quello delle sanzioni contro Mosca, così come i nuovi assetti di approvvigionamento e diversificazione energetica, anche alla luce dell’emergenza climatica, e la pandemia.

