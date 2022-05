«Da domani stop del gas russo alla Finlandia», la minaccia di Mosca all’ingresso nella Nato di Helsinki

Il Cremlino avrebbe annunciato lo stop alle forniture di gas per la Finlandia a partire da domani 13 maggio, dopo che Helsinki ha accelerato l’adesione alla Nato rompendo la storica neutralità. Secondo il quotidiano finlandese Iltalehti, l’ipotesi dell’interruzione dei flussi di gas russo sarebbe stato dato ai principali leader politici della Finlandia. Come ricordano i media finlandesi, un’interruzione delle forniture era stata già prevista per il prossimo 23 maggio, dopo che la Russia aveva imposto il pagamento in rubli a cui la Finlandia si era opposta. Il governo finlandese avrebbe deciso di non commentare l’indiscrezione del quotidiano Iltalehti.

