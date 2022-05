Twitter, Elon Musk: «L’accordo è temporaneamente sospeso». E il titolo crolla

«L’accordo con Twitter è temporaneamente sospeso». A scriverlo è Elon Musk in un tweet dove parla degli sviluppi dell’intesa definita lo scorso 25 aprile con il social network fondato nel 2006. Alla base della decisione una denuncia per numerosi account falsi. «L’accordo è sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti», ha spiegato Musk dal suo profilo. Twitter dal canto suo rassicura sul dato: «La media di account falsi o di spam durante il primo trimestre del 2022 ha rappresentato meno del 5% degli utenti attivi giornalieri mensili», scrive in un documento. Ma Musk vuole vederci chiaro. L’operazione di acquisto annunciata lo scorso aprile per 44 miliardi di dollari dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno sulla base di un’intesa da 54,20 dollari per azione. Ma come segnalato dall’agenzia Bloomberg, dopo l’annuncio della messa in stand by, le azioni di Twitter sono crollate «fino al 20% nel pre-market».

