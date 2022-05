Media Usa: «Gli Stati Uniti valutano l’invio di soldati a Kiev per proteggere l’ambasciata» – Il live blog

Nell’89esima giornata della guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha accusato i russi di bloccare l’esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo, mentre Francia e Germania dicono che per far entrare Kiev nell’Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni. Intanto Mosca ha intensificato gli sforzi per prendere Severodonetsk, che dopo la caduta di Mariupol diventa il prossimo obiettivo strategico dell’esercito in occupazione. E mentre l’Onu valuta in cento milioni gli sfollati nel mondo, gli Usa valutano la possibilità di inviare truppe per difendere la loro ambasciata a Kiev.

4.00 – Gli Usa valutano l’invio di soldati a Kiev

Il Wall Street Journal ha rivelato che funzionari militari e diplomatici Usa stanno valutando la possibilità di inviare forze speciali a protezione dell’ambasciata americana a Kiev, che ha appena riaperto. La proposta non è ancora stata presentata al presidente americano Joe Biden, sottolineano le fonti. Se la decisione dovesse essere presa, la presenza di truppe Usa in Ucraina segnerebbe un’escalation rispetto alla promessa iniziale di Biden che nessun soldato americano avrebbe messo piede in Ucraina.

3.00 – Borrell: più armi per l’Ue

L’Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell afferma che il momento di aumentare le armi in Ue è adesso: «L’invasione russa dell’Ucraina ha stimolato l’urgenza di aumentare la nostra spesa per la difesa. Il momento di implementare la difesa europea è adesso». La guerra scatenata da Mosca «è stata un campanello d’allarme per la sicurezza e la difesa dell’Unione Europea – scrive Borrell sul suo blog -. A causa di investimenti insufficienti, le capacità di difesa di cui disponiamo non corrispondono a quelle di cui abbiamo bisogno per le minacce che dobbiamo affrontare. I rapporti dell’Agenzia europea per la difesa (Eda) ci mettevano già in guardia, ma prima dell’inizio della guerra non c’era un comune senso di urgenza per aumentare la spesa per la difesa. Ora il problema non è solo spendere di più, ma spendere insieme, perché questo è l’unico modo per spendere meglio».

2.00 – Unhcr: 100 milioni di profughi

L’Unhcr avverte: con l’Ucraina ci sono 100 milioni di sfollati nel mondo. L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto per la prima volta il numero di persone sfollate in tutto il mondo sopra la soglia dei 100 milioni, sostiene l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. «Il numero di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni ha superato per la prima volta la vertiginosa soglia dei 100 milioni, spinto dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti mortali», afferma l’Unhcr in un comunicato pubblicato sul sito internet della stessa agenzia Onu. «La cifra di 100 milioni è sorprendente, preoccupante e fa riflettere. È una cifra che non avrebbe mai dovuto essere raggiunta – commenta l’alto commissario Filippo Grandi -. Questo dovrebbe servire come un campanello d’allarme per risolvere e prevenire conflitti distruttivi, porre fine alla persecuzione e affrontare le cause profonde che costringono persone innocenti a fuggire dalle loro case».

