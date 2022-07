Italia Viva in pressing per il Draghi bis, manifestazioni a Roma e Milano. Rosato: «Ci sono le condizioni per andare avanti» – Il video

Matteo Renzi si è esposto più volte, ha lanciato una raccolta firme e manifestazioni, che avranno luogo stasera da Roma a Milano, a favore della permanenza di Mario Draghi alla guida del governo. La petizione, scrive tra l’altro lo stesso Renzi su Twitter, ha raggiunto quota 100 mila adesioni. Anche il vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, si dice convinto che le condizioni per andare avanti al momento ci siano, specie se una parte dei parlamentari grillini sarà disposta a confermare la fiducia in dissenso dal capo politico, Giuseppe Conte: «Tutte le categorie hanno deciso di prendere la penna e scrivere a Draghi chiedendogli di non lasciare, altrimenti andiamo nei guai. Ora vediamo cosa succede nei Cinque stelle e a che conclusioni arriveranno».

