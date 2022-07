Per il governo Draghi mercoledì sarà il giorno del giudizio: «Ci sarà voto di fiducia». È scontro se partire da Camera o Senato

Sarà davvero il momento cruciale per il destino del governo e della maggioranza quello di mercoledì 20 luglio, quando è previsto l’intervento di Mario Draghi in Parlamento. Le comunicazioni del premier saranno «fiduciarie», alla luce dei rinvio da parte di Sergio Mattarella delle dimissioni del premier. Quindi, dopo l’intervento di Draghi e la discussione generale, ci sarà la presentazione delle risoluzioni e infine si svolgerà un voto di fiducia con chiama uninominale, da cui inevitabilmente emergerà se esiste ancora o no una maggioranza che sostiene il governo Draghi. Ancora da decidere però in quale ramo del Parlamento partirà la giornata campale per il premier e il suo esecutivo.

Saranno i presidente di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, a fissare l’iter di mercoledì. Una decisione che dovrebbe essere chiarita domani, quando sono state aggiornate le riunioni dei capigruppo prima di palazzo Madama e a seguire, alle 16.30, di Montecitorio. Secondo il meccanismo della «culla», il primo voto di fiducia dovrebbe svolgersi al Senato e quindi a seguire alla Camera, visto che è la prima fiducia al governo Draghi è stata votata al palazzo Madama. Contro questo scenario però si sarebbero già opposti i partiti di centrosinistra, secondo cui la crisi sarebbe nata a Montecitorio, dopo il primo «non voto» del M5s al Dl Aiuti. Al contrario Lega e Forza Italia rivendicano la nascita della crisi al Senato.

