Crisi di governo, Matteo Renzi: «Andiamo avanti, ma niente polemiche per dieci mesi» – Il video

Il senatore Matteo Renzi è tra i più convinti sostenitori di Mario Draghi e della sua permanenza a palazzo Chigi, anche dopo l’intervento al Senato che sta nuovamente squassando la precedente maggioranza di governo. «Draghi ha detto le cose che doveva dire, ora basta con questo giochino è il momento di essere seri» – dice ad Open – «Noi vogliamo un governo e vogliamo il governo Draghi. Se fai un accordo per dieci mesi lo reggi, non è per l’eternità».

