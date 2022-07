Salvini detta la linea al centrodestra sulla premiership: «Il nome lo decide chi prende un voto in più»

«ll prossimo premier? Finalmente lo sceglieranno gli Italiani: chi prenderà un voto in più avrà l’onore e l’onere di indicare il nome». Cos Matteo Salvini su Twitter in merito al tema su cui finora nessuno tra Lega e Forza Italia si era espresso apertamente. Proprio oggi, 22 luglio, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, interpellato sulla scelta del candidato premier, ha glissato: «Se ne parlerà in occasione del vertice dei leader. Per ora è importante rafforzare la coalizione, avere un progetto per gli italiani, poi si vedranno quali saranno le regole. Prima bisogna vincere, avere una squadra forte e un buon allenamento. Poi chi alzerà la coppa, si vedrà», ha detto. Sulla linea di Salvini c’è Giorgia Meloni, che, favorita dai sondaggi, si aspetta di avere la priorità nella scelta del nuovo presidente del Consiglio nel caso in cui il centrodestra vincesse e Fratelli d’Italia guadagnasse la maggioranza dei voti della coalizione.

