Sicilia, l’eurodeputata Caterina Chinnici vince le primarie del campo progressista. Rappresenterà Pd e M5s alle regionali (per ora)

Alle 22 si sono chiuse le urne. In Sicilia oltre 30 mila cittadini hanno votato per le primarie del campo progressista, l’alleanza con cui Pd e Movimento 5 Stelle si vogliono presentare alle elezioni regionali. A vincere è stata l’eurodeputata Caterina Chinnici che si è presentata in quota Pd, ottenendo 13.519 voti. Battuti Caludio Fava della lista Centopassi e Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Questa alleanza era nata in tempi diversi, quando i due partiti erano saldamente insieme a sostenere il governo guidato da Mario Draghi. I recenti scambi tra Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno lasciato intendere che non ci sarà possibilità di ripresentarsi insieme alle urne delle elezioni politiche. La sorte delle regionali in Sicilia non è ancora chiara. Ora che c’è un candidato i due partiti proseguiranno insieme o si divideranno comunque?

Continua a leggere su Open

Leggi anche: