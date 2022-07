Maxi sbarco in Sicilia, 674 migranti soccorsi: tra loro 5 morti. A Lampedusa 16 arrivi in 24 ore: hotspot a rischio collasso

Sono arrivati al molo Norimberga di Messina i due mezzi della Capitaneria che ieri 23 luglio hanno soccorso al largo della Libia un’imbarcazione con a bordo 674 migranti. Sono stati fatti scendere a quel molo in 179. Tra questi, anche i corpi di 5 persone decedute per cause ancora sconosciute. Gli altri sono stati dirottati verso altre strutture d’accoglienza tra la Sicilia e la Calabria. Ad avvistarli per primo è stato un velivolo da pattugliamento marino che ha fatto poi intervenire le navi della guardia costiera, di finanza e un mercantile che si trovava nella zona. Alcuni dei migranti, tra i quali ci sono 30 minori non accompagnati, sono stati recuperati direttamente dall’acqua e poi trasbordati sulla nave Diciotti.

Questo è stato l’approdo più importante in termini numerici degli ultimi giorni, quando gli sbarchi hanno ricominciato a mettere in difficoltà i centri di prima accoglienza siciliani. Solo a Lampedusa, tra la notte e la mattina del 24 luglio, si sono registrati 16 sbarchi. Un totale di 522 migranti che ha portato l’hotspot a quota 1.184, anche se la struttura ha capienza massima fissata a 350 posti.

