No! Questo non è un immigrato che ha fatto irruzione in una cattedrale in Francia

Circola un video dove un uomo a petto nudo, identificato dagli utenti come «migrante» o «immigrato», aggredisce un sacerdote cristiano durante la messa per poi portarsi via la Bibbia, rubandola. Secondo i post social, il fatto sarebbe accaduto in Francia. La narrazione fornita è quella di un Europa che si lascia trattare male dagli immigrati, soprattutto se irregolari. Si tratta di una notizia falsa, la realtà del video è un’altra.

Ecco uno dei post che condivide il video sostenendo che il fatto sia avvenuto in Francia:

Lo stesso contenuto del post era stato condiviso diverse ore prima da Irina Socolova, la quale si presenta su YouTube come «Segretario Associazione Toscana Russia».

Giorni prima, il 19 luglio, il video circolava con un generico riferimento geografico:

Il video non è nuovo. Infatti, questo circolava nel novembre 2020 con un’altra descrizione:

In realtà, il video è stato registrato in Guyana e l’uomo a petto nudo non era un immigrato, ma una persona con problemi mentali. Del caso se ne erano occupati i colleghi spagnoli di Maldito Bulo, trovando corrispondenza tra le immagini riprese e la struttura dell’edificio: la cattedrale dell’Inmaculada Concepción di Georgetown, Guyana.

Precisiamo che non si tratta della Guyana francese, ma di quella confinante con il Venezuela.

Cercando riscontro attraverso siti e media locali, il Demerara Waves Online News di Guyana pubblica l’otto novembre 2020 un articolo dove racconta l’episodio, citando i protagonisti e spiegando che si ritiene che l’uomo a petto nudo abbia problemi mentali (link al post):

A man, believed to be of unsound mind walked up to Roman Catholic Bishop, Francis Alleyne and assaulted and robbed him while he was presiding over Mass at the Cathedral of the Immaculate Conception on Brickdam, Georgetown. Armed with what appeared to be a sharp pointed object, the man walked up to Bishop Alleyne and Deacon Francis. He then grabbed the Bishop’s right hand and dragged off the ring before grabbing two other items including the Mass Book.