Bin Salman in visita in Francia e Grecia: è il primo viaggio in Ue dall’omicidio Khashoggi

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è pronto a volare in Grecia e Francia in visita ufficiale. Si tratta del suo primo viaggio in Unione europea dall’omicidio di Jamaal Khashoggi, il giornalista dissidente ucciso nel 2018 nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia. L’annuncio è arrivato con un comunicato del palazzo reale di Riad, citato dall’agenzia governativa saudita Spa. La nota si limita a dire che bin Salman incontrerà i leader di Grecia e Francia, con cui discuterà di questioni bilaterali e temi di interesse comune. Il 15 luglio il principe ereditario saudita ha ricevuto a Gedda il presidente statunitense Joe Biden. Bin Salman è stato accusato dall’intelligence Usa di essere il mandante dell’omicidio di Khashoggi.

