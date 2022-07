Riunione segreta Letta-Di Maio-Sala, partono le liste nuove della coalizione

Si sono visti in gran segreto questo pomeriggio nella sede dell’Arel in pieno centro di Roma che Enrico Letta utilizza per gli incontri più delicati e riservati. E questo sicuramente lo era, visto che gli ospiti principali erano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala. Saranno loro i protagonisti delle liste che nella coalizione guidata dal Partito Democratico cercheranno di fare incetta dei voti in libertà nelle aree di competenza dei due: l’ex elettorato dei 5 Stelle per Di Maio, e il grande Nord che nelle ultime elezioni è sempre stato preda privilegiata del centrodestra per Sala. Il sindaco di Milano ha comunque chiarito che non avrebbe alcuna intenzione di candidarsi personalmente: «Darò una mano», ha detto citato da Fanpage. A sovrintendere dal punto di vista organizzativo all’operazione due vecchie volpi della politica, Bruno Tabacci che darà il simbolo a Di Maio e alla sua lista di Insieme per il futuro, così da evitargli una corsa contro il tempo sotto il solleone per raccogliere le firme necessarie, e quel Gianfranco Librandi fin qui deputato renziano che bene sa come si organizza e amministra un’operazione elettorale.

