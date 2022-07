Direzione Pd, Enrico Letta: «La sfida è tra noi e Meloni, non esiste il pareggio» – Il video

Comincia salutando i ragazzi del Fridays for Future. Poi dice (o meglio: ribadisce) che la sfida è tra il Pd e Meloni. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta apre così la sua relazione alla direzione che si svolge alla Camera. «Noi siamo qui non semplicemente a garantire il passato o a far sì a salvaguardare i patrimoni del passato, ma a sviluppare i talenti del futuro: in Italia si sta svolgendo un appuntamento molto importante, tanti giovani a Torino», i ragazzi del Fridays for Future, «stanno ragionando su quello che accade al nostro ambiente e su come orientare le scelte e orientare la politica», esordisce il segretario. «Nella giornata di ieri abbiamo ascoltato le frasi di esponenti della destra per affossare il green deal europeo», aggiunge Letta. «Dobbiamo far fare una sterzata all’Europa, una marcia indietro sull’ambiente».

Il più grande partito ambientalista d’Europa

Poi impegna il partito: «Mi sento di dire che abbiamo una grande responsabilità italiana ed europea: uno dei motivi per votare il Pd è che è il più grande partito ambientalista d’Europa. Vogliamo declinare la difesa dell’ambiente con un legame indissolubile della sostenibilità sociale: se non c’è lavoro è inutile chiedere alle persone di sacrificarsi per la sostenibilità climatica». E passa alle urne: «Mai come in queste elezioni il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell’altra, il pareggio non è contemplato. Non c’è pareggio, o vince l’Europa comunitaria o quella dei nazionalismi. La scelta è fra noi e Meloni». Per il segretario «bisogna evitare un’Italia che si trovi a essere con un governo alleato a quelli ungherese e polacco, finendo per avere come obiettivo principale affossare il Green deal e tornare indietro sulle scelte fondamentali che stiamo facendo a livello europeo».

Letta ricorda il taglio del cuneo fiscale abortito dalla caduta dell’esecutivo: «Quando ho avuto notizia, con Landini che ha detto il governo ci ha convocato, ho colto tutto il senso del dramma del 20 luglio, quando, nel far cadere il governo, le tre forze politiche che si sono assunte questa responsabilità si sono assunte anche quella di evitare che i lavoratori possano avere alla fine dell’anno una mensilità in più». Per Letta bisogna fare del lavoro il tema centrale della prossima legislatura: «Il dialogo con le parti sociali aveva preso piede e stava per dare risultati importanti. Il salario minimo e le altre scelte erano pronte e le riprenderemo nella prossima legislatura, perché la prossima sia la legislatura del lavoro». Infine, sui vaccini: «Dobbiamo proteggere l’ultimo miglio dei vaccini, per evitare che siano fagocitati dalla logica di mercato e della concorrenza. I sette ottavi del mondo hanno avuto gli spiccioli. È stata la cartina di tornasole di cosa significa un mondo diseguale».

