Festival di Venezia, 5 film italiani in gara per il Leone d’oro: Amelio e Guadagnino tra i big

Mentre fervono i preparativi per la 79esima Mostra del Cinema di Venezia, che la città lagunare ospiterà dal 31 agosto al 10 settembre, il direttore artistico Alberto Barbera, insieme al presidente della Biennale Roberto Cicutto, annunciano i cinque film italiani in gara per il Leone d’oro. Si tratta de Il signore delle formiche di Gianni Amelio, sul tema dell’omosessualità, con Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Sara Serraiocco; Bones and all, horror romantico di Luca Guadagnino, con Timothée Chalamet; Chiara di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano. Completano la cinquina Monica, di Andrea Pallaoro e il drammatico L’immensità di Emanuele Crialese, che vedrà protagonista Penelope Cruz.

