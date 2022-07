M5s, la smentita di Conte: «Da Grillo nessun aut aut sulla deroga ai due mandati»

«Tra me e Beppe Grillo non c’è stata nessuna telefonata ieri sera e quindi nessun aut aut». Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte smentisce «categoricamente tutte le indiscrezioni» circolate nelle ultime ore sulle presunte tensioni con Beppe Grillo sulla deroga ai due mandati. Secondo quanto riferito da Ileana Sciarra di Adnkronos, il fondatore del M5s sarebbe arrivato a minacciare l’addio nel corso di un colloquio telefonico con Conte: «Se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me, lascio il Movimento 5 Stelle». Nella nota di smentita, l’ex premier conclude: «Abbiamo di fronte una grande battaglia da combattere tutti insieme per il Paese, guardiamo uniti nella stessa direzione».

