Reggio Emilia, abusi sugli alunni del teatro: arrestato il direttore artistico

Arrestato il direttore artistico di un’associazione teatrale di Reggio Emilia. L’uomo, un reggiano di 45 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una decina di allievi, alcuni dei quali minorenni. Il gip della Procura della città ha disposto la misura cautelare in carcere. Gli accertamenti dei carabinieri sono partiti ad aprile, quando una delle giovani vittime – tutte di sesso maschile – ha deciso di denunciare dopo aver raccolto le testimonianze di altri compagni del gruppo e ex allievi. Tutti hanno raccontato di aver subito abusi. I militari hanno raccolto le testimonianze delle vittime hanno preso in esame le chat presenti nei telefoni cellulari. Alcuni hanno denunciato, altri sono stati rintracciati e ascoltati dai carabinieri. Gli abusi sarebbero iniziati nel 2016, e sarebbero proseguiti fino all’inizio dell’estate 2021. Secondo le indagini, una delle vittime sarebbe stata costretta a subire pratiche sessuali estreme con strangolamento.

