Sampdoria, qualcosa si muove: accordo con Djuricic e sogno Tousart

Eppur si muove. La famosissima affermazione galileiana sembra calzare a pennello se riferita al calciomercato della Sampdoria. I blucerchiati infatti non rubano sicuramente la scena in questa sessione per le operazioni messe a segno ma, arrivati a poco più di due settimane dall’inizio della Serie A 22/23, anche a Genova iniziano ad arrivare i rinforzi. I liguri infatti hanno trovato l’accordo con Filip Djuricic, trequartista classe ’92 con un passato nel Sassuolo. Il serbo era svincolato e con la Sampdoria firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. Per Djuricic di tratta di un ritorno a casa a sorpresa, dopo aver già vestito la maglia blucerchiata tra il 2016 e il 2018. Probabilmente proprio il suo passato doriano ha convinto Djuricic a preferire l’opzione genovese piuttosto che accettare le offerte di Salernitana e Torino. Ma i rinforzi per il reparto offensivo non si fermano qui.

Sogno (quasi) impossibile

ANSA | Lucas Tousart cn la maglia dell’Hertha Berlino

Per Giampaolo infatti potrebbe arrivare un altro attaccante, che in queste ore sta facendo sognare i tifosi doriani. L’operazione si preannuncia in salita, ma la Sampdoria si è decisa a fare un tentativo per portare a Genova Lucas Tousart dell’Hertha Berlino. La trattativa è complicatissima a causa delle elevate richieste del giocatore per quanto riguarda lo stipendio. La Sampdoria sta sondando il terreno con i tedeschi per impostare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Arrivare all’obiettivo sarà tutt’altro che semplice ma a Genova sono convinti nel volerci provare.

