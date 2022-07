Caldo record in Spagna, Sanchez: «Non indossate la cravatta inutilmente, così risparmieremo energia»

«Non indossate la cravatta inutilmente, così risparmieremo tutti energia». Sono le parole del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez che quest’oggi, durante una conferenza stampa, ha invitato i lavoratori del settore pubblico e privato a smettere di indossare le cravatte come misura di risparmio energetico, a causa del caldo record che sta colpendo il Paese. Il primo ministro spagnolo, presentandosi in conferenza stampa senza cravatta, ha dichiarato: «Non indosso la cravatta: questo significa che tutti possiamo risparmiare dal punto di vista energetico. Ho chiesto a tutti i ministri e a tutti i funzionari pubblici di fare lo stesso. Rivolgo lo stesso invito ai lavoratori del settore privato: per quanto possibile, non utilizzate la cravatta inutilmente, ne risparmieremo tutti». Sanchez ha spiegato che questa mossa, per quanto semplice, permetterà ai lavoratori di subire meno il caldo e di ridurre i consumi energetici, facendo meno ricorso all’uso dei condizionatori negli ambienti lavorativi.

Il governo spagnolo, nel frattempo, è al lavoro su un nuovo decreto per il risparmio energetico, che dovrebbe essere approvato lunedì 1 agosto. Non è la prima volta che le istituzioni invitano i lavoratori a indossare capi e abiti più leggeri per far fronte alle ondate di calore e a ridurre i consumi energetici. Già nel 2005, in Giappone venne lanciata la campagna Super Cool Biz. Un’iniziativa promossa dal ministero dell’Ambiente giapponese e che aveva l’obiettivo di esortare gli impiegati del settore pubblico e privato a indossare indumenti più leggeri durante il periodo estivo per ridurre gli sprechi energetici, proprio limitando l’uso dell’aria condizionata.

