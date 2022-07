Pentathlon moderno, l’azzurra Elena Micheli è la nuova campionessa del mondo

Classe 1999, Elena Micheli è diventata la campionessa del mondo di Pentathlon moderno. Un traguardo raggiunto ad Alessandria d’Egitto, dove si stanno svolgendo i Campionati mondiali di questa disciplina. Argento per l’ungherese Michelle Gulyas e bronzo per la turca Ilke Ozyuksel. È la seconda volta che un’atleta azzurra riesce in questa impresa: l’ultima era stata Claudia Corsini nel 2005. Il pentathlon moderno prevede cinque discipline: scherma, nuoto, equitazione, corsa e tiro a segno.

