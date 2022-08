No! Questo non è un autobus elettrico andato a fuoco per il caldo estivo

La vicenda è avvenuta ad aprile 2022, non in estate e non riguardava affatto un mezzo elettrico

Circola un video dove si sostiene che un autobus elettrico sarebbe andato a fuoco a causa del caldo estivo. A diffonderlo è una pagina Facebook chiamata Il Mondo dei Campion, ottenendo oltre 17 mila condivisioni e oltre 1070 commenti al post. Non vengono riportate ulteriori informazioni su dove, quando e perché sarebbe scoppiato l’incendio.

Per chi ha fretta

Il fatto è avvenuto ad aprile, non in piena estate 2022.

La vicenda riguarda un mezzo di linea a metano.

Analisi

Ecco il post della pagina Facebook Il Mondo dei Camion che riporta il seguente commento: «Autobus elettrico con le batterie al litio andate in cortocircuito per il forte caldo estivo».

Video dell’aprile 2022

Il video non è affatto attuale e non combacia con il periodo caldo al quale stiamo assistendo. A dimostrarlo è un video del 16 aprile 2022 pubblicato dal canale YouTube di Umbria On.

Non era un autobus elettrico

Nella descrizione del video è presente l’articolo di Umbria On nel quale si riporta che il fatto è avvenuto a Perugia lungo la strada provinciale da Ponte della Pietra verso la Marscianese. Nell’articolo viene specificato che si trattava di un autobus di linea alimentato a metano. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e, come riportato da Quotidiano dell’Umbria, alla guida del mezzo c’era un meccanico dell’azienda e non c’erano passeggeri.

Secondo quanto riportato da Targetmotori, già ad aprile si parlava erroneamente di un mezzo elettrico:

Alcuni utenti hanno erroneamente affermato che si trattava di un veicolo elettrico, mentre altri hanno ipotizzato fosse un veicolo con serbatoi di idrogeno sul tetto. Tuttavia, uno sguardo più attento rivela che si trattava di un Irisbus Iveco Cityclass con un normale motore a combustione interna e serbatoi di gas naturale compresso montati sul tetto, in un layout standard per questa categoria di veicoli.

Conclusioni

L’incendio non riguarda affatto un mezzo elettrico, ma un autobus a metano come riportato dai media locali a seguito dell’intervento dei vigili dal fuoco.

