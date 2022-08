Claudia Cardinale scaccia le voci sul ricovero forzato: «Sono in piena salute con i miei figli»

«Sono in piena salute» garantisce Claudia Cardinale che risponde alle voci su un suo presunto ricovero «in una casa di riposo non per sua volontà», come aveva riportato per primo Dagospia ieri 1 agosto. L’attrice 84anne che da anni vive stabilmente in Francia ha spiegato all’Ansa che «si trova attualmente in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli». L’attrice ha garantito di stare assolutamente bene, a discapito delle voci sempre più insistenti delle ultime ore che la volevano in pessime condizioni: «Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti».

