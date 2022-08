«Picchiata perché ho chiesto la paga»: la procura apre un’inchiesta su Beauty Davis e il suo datore di lavoro

La Procura di Catanzaro ha aperto un’inchiesta sulla vicenda di Beauty Davis, la lavoratrice di 25 anni, di origini nigeriane aggredita dal suo datore di lavoro. Ad essere accusato dell’aggressione è Nicola Pirroncello, 53 anni, titolare del Mare Nostrum, un lido-ristorante di Soverato in provincia di Catanzaro. La ragazza ha detto che l’uomo l’ha picchiata perché lei aveva chiesto di essere pagata. La giovane, che ha ripreso e trasmesso la scena dell’aggressione in una diretta social, si è presentata ieri nella sede della Compagnia di Soverato accompagnata dal suo avvocato, Filomena Pedullà per presentare denuncia. Pirroncello è incensurato e figlio di un carabiniere in pensione. Nelle immagini, con il sottofondo di musica e vociare tipici dei lidi balneari, si vede in un primo tempo la ragazza rivendicare con decisione il pagamento delle spettanze dovute e poi tra un frase e l’altra, anche in dialetto, il datore di lavoro colpire la ragazza per rivolgere, infine, le proprie attenzioni al cellulare rimasto acceso. Seguono alcune altre fasi concitate e grida di terrore da parte della donna prima che la diretta sia interrotta.

