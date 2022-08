Alleanza atlantica, fisco ed elezione diretta del presidente della Repubblica: cosa c’è nella bozza del programma del centrodestra

Si chiama «L’Italia, domani» la prima bozza del programma di governo del centrodestra. Come riporta l’agenzia Ansa, che ne ha visionato una copia, il piano è diviso in 15 punti ed è stato licenziato oggi dal tavolo della coalizione. La presentazione ufficiale e definitiva sarà entro il 14 agosto, ma prima dovrà essere esaminato da tutti i leader dei partiti che lo sottoscriveranno: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l’Italia e Udc. Tenendo conto della situazione geopolitica, e forse anche per rispondere alle critiche e ai sospetti che aleggiano soprattutto su Lega e Forza Italia circa le ingerenze russe, il primo punto della bozza definisce la collocazione che avrà l’Italia sotto la guida del centrodestra: «Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo», con il secondo punto dedicato all’utilizzo efficiente delle risorse europee.

Le riforme istituzionali

Le riforme istituzionali e strutturali vengono affrontate nel terzo punto, in cui viene proposta l’elezione diretta del presidente della Repubblica e la piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e Roma Capitale. Al quarto posto uno dei punti centrali della campagna elettorale del centrodestra degli ultimi anni: l’estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato con la prospettiva di un ulteriore futuro ampliamento per famiglie e imprese. Poi ancora sostegno alla natalità, sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale, tutela della salute, difesa del lavoro e dell’economia reale, stato sociale e sostegno ai bisognosi. Tra gli ultimi temi affrontati nella bozza del programma, anche quello del Made in Italy, dell’autosufficienza energetica e dell’ambiente definito come «priorità». Prima dei punti dedicati alla scuola, all’università e alla ricerca e ai giovani, sport e sociale, un passo è interamente dedicato all’agricoltura: «La nostra storia, il nostro futuro».

