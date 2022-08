Aranzulla, spostati! La moglie di Calenda gli spiega come si fa la lavatrice. Dopo l’accordo con Letta serve la centrifuga? – Il video

«Qua nell’armadio si prende il detersivo e l’ammorbidente. Si chiude il cassetto, si caricano i panni qua dentro, si fa attenzione che nulla resti intrappolato qui…». Continua la saga social dei lavori domestici in casa Calenda – Guidotti Bentivoglio. Il leader di Azione, fresco di accordo con il Pd, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui la moglie Violante Guidotti Bentivoglio gli spiega passo dopo passo come avviare la lavatrice. Il commento di Carlo Calenda è ironico: «Uno cerca di convincere gli italiani che saprebbe governare il paese. Poi arriva tua moglie e dopo averti spiegato venti volte come funziona la lavatrice, ti manda un video perché non si fida. Crozza salvami tu». Nei giorni scorsi Calenda aveva pubblicato, sempre su Instagram, un altro messaggio della moglie che lo richiamava alla vita domestica: «Messaggio di Viola a fine giornata: “amore visto che tu stai lì a perdere tempo con il PD e io sono in una call, vai a fare tu la spesa”. Come ritornare subito con i piedi per terra».

