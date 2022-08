Morgan spin doctor di Fratelli d’Italia? «Do consigli a Giorgia Meloni sul programma elettorale»

Colpo di scena in vista delle elezioni politiche di settembre. Morgan, il noto cantautore, sta aiutando Fratelli d’Italia nelle campagna elettorale. O almeno così ha affermato lui stesso. «Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale», ha annunciato in un’intervista a Il Giornale specificando però che si tratta solo di una sorta di ‘consulenza’. Il suo nome, infatti, non comparirà nelle liste elettorali di FdI. «Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?», ha detto lasciando intendere come artisti e politici siano due mondi diversi. Ciononostante pare però avere una sorta di ruolo di spin doctor per la leader di Fratelli d’Italia. «Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole, che poi sono parte del mio mestiere». Il cantante ha poi lasciato intendere che abbia contribuito anche sulla linea politica, ma ora «non ne vuole parlare». Non è la prima volta che Morgan si espone in campo politico e su Giorgia Meloni. Solo pochi mesi fa in merito a una sua possibile candidatura in una lista con Vittorio Sgarbi disse: «Non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia». Poi aggiunse: «In questo momento storico sta mancando il dibattito, tant’è che in Parlamento non esiste quasi più l’opposizione, se non nella figura di Giorgia Meloni».

