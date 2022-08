È morta Olivia Newton-John: la star di “Grease” aveva 73 anni

Olivia Newton-John è morta oggi, lunedì 8 agosto, a 73 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro al seno durata oltre 30 anni. Il suo volto è ricordato soprattutto per Grease, il musical del 1978 in cui ha recitato al fianco di John Travolta recitando la parte di Sandy. Nella sua carriera si è dedicata in gran parte alla musica: ha inciso in tutto 37 album. Nel 1974 aveva partecipato anche all’Eurovision Song Contest con i colori del Regno Unito, classificandosi al quarto posto con il brano Long Live Love. In quella stessa edizione l’italiana Gigliola Cinquetti era arrivata seconda con Sì. Olivia Newton-John ha vinto anche diversi Grammy, nel 1974 per il brano I honestly love you e nel 1981 per Physical.

L’annuncio della morte è arrivato con un messaggio pubblicato direttamente sui suoi social e firmato dal marito John Easterling: «Olivia si è spenta in pace questa mattina nel suo ranch nella California meridionale, circondata dalla famiglia e dagli amici. Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, durante i quali ha condiviso il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con la Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che tutte le donazioni siano fatte in sua memoria all’Olivia Newton-John Foundation».

