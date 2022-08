Franceschini: «Calenda chiamò me per comunicare la rottura? Sì, ma quando gli spiegai che sbagliava mise giù»

«Una delle regole più scontate, soprattutto quando si rompe di colpo un’alleanza, è cercare di seminare zizzania nel campo avverso. Ho il timore che a questo sia dedito Calenda»: lo ha detto all’agenzia di stampa Ansa il ministro della Cultura Dario Franceschini. L’esponente Pd ha raccontato che «prima ha più volte sottolineato di avere telefonato a me e non a Letta e ora ammicca addirittura al fatto che io avrei ‘capito perfettamente’ le sue ragioni». Ma, ragiona Franceschini, «in effetti ho capito le sue motivazioni, totalmente sbagliate, e quando, nel corso di quella telefonata, ho cercato di parlarne, mi ha bloccato dicendo: non ho chiamato per discutere ma per comunicare una decisione già presa». Il presidente di +Europa Riccardo Magi ha raccontato a In Onda che Calenda è uscito dal gruppo Whatsapp che aveva in comune con il partito di Emma Bonino «senza dare spiegazioni».

