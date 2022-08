Omicidi di Sarzana, sventato il secondo tentativo di fuga dal carcere per Daniele Bedini: ora è in regime di massima sorveglianza

Daniele Bedini, il falegname 32enne di Carrara accusato di aver ucciso a Marinella di Sarzana, in Liguria, sia la 35enne Nevila Pjetri, sia Camilla BertolottI, è fuggito dal carcere di Cerialdo, in provincia di Cuneo, ma è stato catturato e ricondotto in cella grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria e dei carabinieri. L’uomo aveva già tentato di evadere dal carcere di La Spezia qualche settimana fa, tentando la fuga mediante l’uso di una corda costruita con avanzi di stracci. L’uomo però era stato immediatamente sorpreso dai vigilanti e ricondotto in cella. Successivamente, il 32enne era stato trasferito nel carcere nel Cuneese, da cui ha tentato di evadere venendo bloccato alla stazione di Cerialdo, a bordo di un treno in partenza per Fossano. Ricondotto in cella, si trova ora in regime di massima sorveglianza, guardato a vista.

