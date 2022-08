Il beluga della Senna è stato liberato: le immagini del salvataggio – Il video

L’esemplare di beluga rimasto intrappolato nella Senna è stato prelevato dalle acque del fiume. Lo riferisce l’agenzia di stampa Afp, spiegando che sono servite circa 6 ore per sollevare l’animale, che pesa 800 chilogrammi, mediante una rete agganciata a una gru. Il cetaceo è stato collocato su una chiatta per consentire a una squadra composta da una dozzina di veterinari di prestargli le prime cure. Intorno alle 4 del mattino, dopo sei ore di fatica, il cetaceo che si trovava in uno stato di salute «allarmante», è stato sollevato in una rete trainata da una gru e adagiato su una chiatta.

Da lì sono intervenuti i veterinari vestiti con tute bianche. Il beluga, animale che vive in acque fredde, la cui presenza nella Senna è eccezionale, dovrà poi essere collocato in un camion frigorifero che lo trasporterà fuori dall’acqua. E verrà portato alla costa, ha detto il segretario generale della prefettura dell’Eure, Isabelle Dorliat-Pouzet, prima dell’inizio della delicata operazione. Un bacino di acqua marina, in una chiusa del porto di Ouistreham (Calvados), è stato messo a disposizione per accogliere l’animale. Resterà lì per tre giorni, «il tempo in cui ne organizziamo il rimpatrio in mare aperto». Avvistato per la prima volta il 2 agosto nel fiume, il cetaceo è rimasto da venerdì nel bacino di una chiusa situata a 70 km a nord-ovest di Parigi.

