La rete non perdona Calenda: dopo l’intesa con Renzi diventa virale la clip in cui urlava «Mai insieme, la sua politica mi fa orrore» – Il video

L’annuncio dell’accordo con lista e simbolo comune era diventato definitivo da pochi minuti quando in rete ha cominciato a girare un video neppure troppo datato. E dal contenuto inequivocabile. Siamo a meno di un anno fa, novembre 2021, quando Carlo Calenda, intervistato da Myrta Merlino su L’Aria che tira lancia strali di fuoco contro Matteo Renzi. Soprattutto assicura che mai farà politica con l’ex leader del Pd perché «il suo modo di fare politica mi fa orrore».

«Renzi faccia quello che glie pare, noi facciamo un lavoro diverso – dice il leader di Azione – L’animale strano della politica sono questi che hanno detto tutto e il contrario di tutto, non sono politici, fanno un lavoro diverso, fanno una specie di giochino di società in cui si insultano la mattina poi quando gli conviene stanno insieme la sera. Questa è la politica di un paese che sta declinando, noi non abbiamo nessuna intenzione di fare un partito con Renzi che è una cosa diversa dall’alleanza». E ancora: «Di Renzi non me ne frega niente, è un anno che lo dico. In tutte le trasmissioni mi chiedono, ma non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore, sono chiaro? Devo mette’ una bandiera? Me lo scrivo sulla giacca? Chissene frega della Leopolda, è un gruppo di persone che se la suonano e se la cantano. E’ un gruppo di persone che parla solo di quello che dice il loro leader». Addirittura, quando la conduttrice Myrta Merlino dice «Renzi, se sei in ascolto ti direi che con Calenda è finita», quest’ultimo interviene di nuovo: «Non è in ascolto perché è a Dubai a fare una conferenza pagata».

