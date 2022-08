La falsa foto del giudice Bruce Reinhar insieme a Ghislaine Maxwell (condannata nel caso Epstein)

Circola una foto dove vengono ritratti insieme Bruce E. Reinhar, il giudice che ha autorizzato la perquisizione della villa di Donald Trump richiesta dall’FBI, e Ghislaine Maxwell, ex collaboratrice di Jeffrey Epstein condannata con l’accusa di aver adescato le minorenni per il miliardario. Si nota ad occhio nudo che si tratta di un fotomontaggio che andremo a spiegare in questo articolo riportando l’autore del fake.

Analisi

Riportiamo un esempio di condivisione che riporta il seguente commento:

Tutto viene esposto, stiamo assistendo alla più grande esposizione politica, giudiziaria ed economica mai vista. Nella foto il giudice Bruce Reinhart, quello che ha firmato il mandato a perquisire a Mar-A-Lago, la casa del Presidente Donald Trump. E coincidenza, che non esistono, in compagnia della timida suora e diligente Maxwell, agente mossad e “compagna” del chierichetto Epstein Tutto è collegato, come l’interrogatorio a Trump ieri di 5 ore, come quello che sta succedendo nel mondo ed in Italia. Il mondo è un grande palcoscenico e stiamo assistendo alla massima esposizione di tutto, colleghiamo i puntini e rimaniamo centrati. The Best is yet to come

La firma

Coloro che condividono questa fotografia non si rendono conto di una scritta, praticamente una firma: «@what.i.meme.to.say».

Si tratta di un account Instagram ProTrump che crea e diffonde meme a favore dell’ex Presidente degli Stati Uniti.

Ecco il post originale pubblicato il 10 agosto 2022 dove troviamo l’immagine con una qualità decisamente migliore rispetto agli screenshot diffusi:

Il fotomontaggio

Attraverso una semplice ricerca per immagine, riscontriamo l’originale in un articolo del DailyMail dove sono ritratti Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein:

The pictures of Ghislaine Maxwell massaging Epstein’s feet were taken on his private plane where he is believed to have shuttled underage girls and high-powered figures

Confrontando i due scatti possiamo notare le “sbavature” del fotomontaggio pubblicato su Instagram:

La foto originale del giudice Bruce E. Reinhar è presente nell’omonimo account Facebook (molto probabilmente il suo profilo personale) in un post del 2017:

Conclusioni

L’immagine diffusa online è un evidente fake, un fotomontaggio creato da dei sostenitori di Donald Trump per associare Bruce E. Reinhar con Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein.

