Hadi Matar, l’aggressore di Salman Rushdie, è accusato di tentato omicidio di secondo grado

Hadi Matar, l’uomo di 24 anni che ha accoltellato Salman Rushdie, è stato accusato di tentato omicidio di secondo grado e aggressione. Lo ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea, Jason Schmidt, secondo quanto riportato dalla Reuters sul suo sito. L’aggressione era avvenuta ieri mattina, 12 agosto, poco prima che lo scrittore britannico di origine indiana intervenisse a un evento durante un festival letterario organizzato a Chautauqua, nello stato di New York. Secondo quanto ricostruito finora, Matar sarebbe riuscito a salire sul palco mentre il moderatore dell’evento stava presentando lo scrittore e con un’arma da taglio lo avrebbe colpito più volte, almeno una delle quali sia al collo che allo stomaco. Mentre alcune persone dello staff erano saliti sul palco, insieme a qualche partecipante all’evento, per soccorrere Rushdie, l’aggressore era stato bloccato e poi arrestato da due agenti incaricati della sicurezza dell’evento.

Le condizioni di Salman Rushdie

A seguito dell’aggressione, Salman Rushdie è attaccato a un ventilatore polmonare e non riesce a parlare. A renderlo noto era stato l’agente dello scrittore, Andrew Wylie. Nonostante lo scrittore fosse stato subito soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Erie, in Pennsylvania, per poi essere sottoposto a una delicata operazione, «Probabilmente perderà un occhio – aveva spiegato Wylie -. I nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato pugnalato e danneggiato».

