Atletica, Marcell Jacobs si qualifica per la finale di questa sera agli Europei di Monaco in 10”00. Ecco dove vedere la gara

10”00 per correre 100 metri. Un secondo ogni dieci metri. Al netto della perfezione quasi ingegneristica, Marcell Jacobs ha vinto la terza semifinale negli Europei di Atletica che sono in corso a Monaco di Baviera. Insieme a lui in finale ci sarà un altro italiano, Chituru Ali, arrivato secondo nella semifinale in cui ha gareggiato. Per Jacobs è una rivincita, dopo che ai mondiali di Eugene in Oregon aveva rinunciato alla semifinale a causa di una contrattura. La finale degli Europei è in programma alle 22.15. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 ma sarà possibile vederle in streaming anche su Raiplay.

