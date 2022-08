Coronavirus, i morti sono 147, scendono i contagi (27.296). Il tasso di positività è al 16,3%

Il bollettino del 18 agosto 2022

I morti da Coronavirus sono stati 147 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 128. L’incremento dei contagi è di 27.296 persone. Gli attualmente positivi sono 817.998 rispetto ai 834.760 di ieri, 17 agosto. Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 314 unità.

La situazione negli ospedali

Il totale dei ricoverati in area non critica sono 7.025. Nei reparti in rianimazione sono in 268, di questi 31 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 810.705 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 20.589.472.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è di 16,3% in lieve aumento rispetto al 15,9% (+0,5%) di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 167.185 test anti-Covid. Il totale dei tamponi effettuati arriva così a 240.512.619.

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

