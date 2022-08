Manchester United senza limiti: Casemiro vola a Old Trafford per 70 milioni

Il Real Madrid incasserà oltre 60 milioni dalla cessione del brasiliano che per trasferirsi in Premier League ha preteso un ingaggio quasi triplicato

La vera bomba del calciomercato estivo 2022 arriva – tanto per cambiare – dall’Inghilterra, dove il Manchester United sta per mettere a segno un colpo che a molti sembrava impossibile. La super offerta presentata a Casemiro, centrocampista che ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid, ha convinto il brasiliano che adesso è pronto a voltare le spalle ai Blancos e a privarsi della possibilità di giocare la Champions League pur di percepire l’ingaggio faraonico offerto dalla proprietà dei Red Devils. L’accordo è stato trovato anche con il club spagnolo e attualmente le due società stanno discutendo gli ultimi dettagli burocratici, con l’obiettivo di formalizzare il tutto il prima possibile. L’obiettivo dello United infatti è quello di avere a disposizione il trentenne già per il big match in programma lunedì a Old Trafford contro il Liverpool.

Accordo monstre

ANSA | Casemiro con la maglia del Real Madrid

Per convincere il Real Madrid e Casemiro a prendere in considerazione l’offerta, i Red Devils – che quest’anno disputeranno l’Europa League – hanno dovuto fare mettere sul piatto un’offerta faraonica, considerata da molti quasi ‘fuori mercato‘. Il club di Florentino Perez infatti incasserà subito 60 milioni che, in base ai risultati ottenuti dallo United e agli obiettivi che il brasiliano potrebbe raggiungere in Inghilterra, potrebbero lievitare fino a 70 milioni di euro. Casemiro invece per trasferirsi in Premier League ha preteso un ingaggio quasi triplicato rispetto a quello percepito a Madrid. Una volta ufficializzato il trasferimento alla corte di ten Hag, il centrocampista diventerà il terzo giocatore più pagato nella rosa dello United dopo Cristiano Ronaldo e De Gea. Alla faccia della crisi economica che sta attanagliando gran parte dei club europei.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: